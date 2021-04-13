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Документальный фильм "Ржев. 500 дней в огне" - премьера на "Беларусь 1"
Премьера на "Беларусь 1" - уже сегодня наш телеканал покажет уникальный проект Союзного государства - фильм "Ржев. 500 дней в огне".Документальная лента о трагических событиях Великой Отечественной войны станет настоящей сенсацией, доступной только телезрителям первой кнопки. Ведь фильм столкнулся с ограничительными мерами видеохостинга YouTube и был заблокирован. Ранее о Ржевской битве не принято было говорить, ведь триумфальной она не стала. Несмотря на приказ освободить стратегическую точку от немецко-фашистских захватчиков за неделю, бои продолжались больше года. По числу жертв сражения под Ржевом - одни из самых кровопролитных не только за всю Великую Отечественную, но и вообще за историю человечества. Ржев обошелся в 1 324 000 жизней. И только летом 2020-го подвиг советских солдат был увековечен в камне. В Ржевском районе Тверской области открыли памятник павшим в боях подо Ржевом. В церемонии участвовали главы государств Беларуси и России. Такое внимание к истории - еще одно доказательство - наша сила в памяти.
Фильм познакомит с историей военных действий. Уникальные кадры военной хроники, интервью с экспертами, комментарии историков и живые воспоминания участников битвы. Документальный фильм "Ржев. 500 дней в огне" выйдет в эфире телеканала "Беларусь 1"сегодня после"Панорамы" и 17 апреля в 15:40. Не пропустите.
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