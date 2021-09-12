Документальный проект АТН "Рубеж. Разъединение. Противостояние. Объединение" смотрите в эфире 14, 15 и 16 сентября

17 сентября белорусы впервые отметят День народного единства. Государственный праздник, который был утвержден указом Президента страны всего пару месяцев назад - 7 июня.



17 сентября - знаковая дата в истории нашей Беларуси. В 1939 году в этот день началось воссоединение Западной и Восточной Беларуси.



Почти 20 лет территория некогда одной страны была разделена границей - результат подписанного в Риге мирного договора.



Без участия Беларуси нас разделили на части. Половина территории с населением без малого 4 миллиона человек находилась под юрисдикцией Польши. Этнические белорусы на себе испытали жесткую политику национального геноцида, проводимую правительством Пилсудского. Периодика на белорусском языке запрещалась, даже молиться нужно было по-польски, белорусскоязычные школы закрывались. К 1939 году во всех 4 восточных воеводствах - Усходніх Крэсах - не осталось ни одной белорусской школы.



Воскресным утром 17 сентября 1939 года Красная Армия перешла советско-польскую границу на всем протяжении. Операция длилась до 28 сентября. В результате БССР вернули территории, отобранные в 1921 году. События осени 1939, которые стали основой Дня народного единства, - это акт исторической справедливости.



В преддверии Дня народного единства Агентство теленовостей подготовило 3-серийный документальный проект "Рубеж. Разъединение. Противостояние. Объединение". Он выйдет в эфир на телеканале "Беларусь 1" и "Беларусь 24"14, 15 и 16 сентября после "Панорамы".