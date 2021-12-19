Документальный проект АТН "Тайные тропы войны" смотрите 20, 21 и 22 декабря на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

То, что долгие годы находилось под грифом "секретно", но пришло время обнародовать секретные материалы. Противостояние разведок Советского Союза и Третьего рейха. Кто создавал и возглавлял партизанские формирования. Координация "лесного фронта" разведывательно-диверсионными отрядами НКГБ СССР. Первый партизанский бой Великой Отечественной. Кого называют партизаном первого часа войны. И рекордные 1 119 дней в тылу врага. В новом проекте Агентства теленовостей "Тайные тропы войны". Три дня - 20, 21 и 22 декабря - перед "Панорамой" в эфире на "Беларусь 1" и "Беларусь 24".