3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Документальный проект АТН "Тайные тропы войны" смотрите 20, 21 и 22 декабря на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"
То, что долгие годы находилось под грифом "секретно", но пришло время обнародовать секретные материалы. Противостояние разведок Советского Союза и Третьего рейха. Кто создавал и возглавлял партизанские формирования. Координация "лесного фронта" разведывательно-диверсионными отрядами НКГБ СССР. Первый партизанский бой Великой Отечественной. Кого называют партизаном первого часа войны. И рекордные 1 119 дней в тылу врага. В новом проекте Агентства теленовостей "Тайные тропы войны". Три дня - 20, 21 и 22 декабря - перед "Панорамой" в эфире на "Беларусь 1" и "Беларусь 24".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов