Трагедию в Хатыни ощутил на себе абсолютно каждый регион Беларуси. По всей стране были сожжены более 10 тысяч деревень. Лишь 147 из них Алесь Адамович, Владимир Калесник и Янка Брыль объездили с 1970 по 1973 годы, чтобы сохранить на века воспоминания очевидцев тех страшных событий в книге-памяти "Я - з вогненнай вёскі...". Документальный сборник стал основой нового радиофильма-реквиема "Огненная память". Подробности у Ольги Медведь (видео).