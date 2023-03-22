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Документальный сборник стал основой нового радиофильма-реквиема "Огненная память"
Трагедию в Хатыни ощутил на себе абсолютно каждый регион Беларуси. По всей стране были сожжены более 10 тысяч деревень. Лишь 147 из них Алесь Адамович, Владимир Калесник и Янка Брыль объездили с 1970 по 1973 годы, чтобы сохранить на века воспоминания очевидцев тех страшных событий в книге-памяти "Я - з вогненнай вёскі...". Документальный сборник стал основой нового радиофильма-реквиема "Огненная память". Подробности у Ольги Медведь (видео).
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