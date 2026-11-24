Срок уплаты единого имущественного платежа завершился 16 ноября. Однако те, кто не успел внести сумму вовремя, могут сократить потери, если погасят задолженность до 1 января. Об этом БЕЛТА проинформировали в Министерстве по налогам и сборам.

"Официальный дедлайн уже прошел, и пени уже начали капать. Но у вас есть реальный шанс минимизировать потери, если вы погасите долг до конца этого года. Если к 1 января задолженность по единому имущественному платежу превысит одну базовую величину, в следующем году вам автоматически начислят дополнительные 15% сверху к сумме неуплаченного налога", - пояснили в МНС.

Для оплаты можно зайти в личный кабинет на nalog.gov.by или открыть ЕРИП (Налоги - ИМНС по месту регистрации - Единый имущественный платеж - УНП).

Узнать свой учетный номер плательщика (УНП) можно на официальном сайте МНС, воспользовавшись электронным сервисом "Сведения из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц)", либо посмотреть УНП в извещении. Более быстрый способ оплаты через ЕРИП - по QR-коду, указанному в извещении.