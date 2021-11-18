Долгая дорога домой: часть беженцев улетела в Ирак

Весь день за отправкой беженцев в Ирак из Национального аэропорта Минск следила наша съемочная группа. Как выполнялись достигнутые договоренности, насколько спокойными улетели курды и иракцы на родину, расскажет Алексей Волков.

Минск - Эрбиль - Багдад. Маршрут, который предстояло преодолеть сотням беженцев. Первая точка - Национальный аэропорт Минск. В 13:45 иракцы и курды должны были отправиться на родину.

Четыре часа 25 минут в полете. Гораздо меньше, чем пришлось простоять на границе в надежде пройти к своей мечте. Кстати, многие мигранты сдаваться не собираются, уверяют: будем пробовать попасть в ЕС сколько надо.

Договоренности между Александром Лукашенко и Ангелой Меркель, плюс к вопросу подключился и официальный Багдад. Из Москвы приехали иракские дипломаты, чтобы сопроводить земляков при полном содействии белорусской стороны.

Ирак благодарен Беларуси за помощь с беженцами

Отправка немного задержалась, рейс специальный, никто билетов заранее не продавал, самолет отправило правительство Ирака, поэтому места заполняли вручную на стойке регистрации, чтобы избежать хаоса.

Несколько позже информация еще раз обновилась - 431 человек улетел в Багдад - это с учетом детей. При этом иракская сторона уверяет: при необходимости подготовят еще несколько рейсов.

Минск ждет от ЕС решения по созданию гуманитарного коридора для беженцев

Наша страна продолжит не только помогать желающим уехать домой, но и будет требовать от Европы гуманитарный коридор для беженцев, которые готовы покинуть белорусско-польскую границу только в направлении Германии.