Новое оборудование белорусских синоптиков позволит делать более точные и долгосрочные прогнозы

Долгосрочный прогноз на декаду и новое современное оборудование появится в наших синоптиков - установят еще два метеорологических радиолокатора в Гродненской и Брестской областях. Они помогут более точно прогнозировать опасные метеоявления, например, грозы и сильный ветер. В этом году синоптики также планируют увеличить срок прогнозов с семи до десяти дней.



Более того, в ближайшее время специалисты адаптируют две модели ведения прогнозов - российскую и белорусскую, и это также поможет получать более точные цифры.



