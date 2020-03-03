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Новое оборудование белорусских синоптиков позволит делать более точные и долгосрочные прогнозы
Долгосрочный прогноз на декаду и новое современное оборудование появится в наших синоптиков - установят еще два метеорологических радиолокатора в Гродненской и Брестской областях. Они помогут более точно прогнозировать опасные метеоявления, например, грозы и сильный ветер. В этом году синоптики также планируют увеличить срок прогнозов с семи до десяти дней.
Более того, в ближайшее время специалисты адаптируют две модели ведения прогнозов - российскую и белорусскую, и это также поможет получать более точные цифры.
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