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Долгожданное лето. В выходные в Беларуси до плюс 29

На выходных до плюс 29. По-настоящему летняя погода приходит в Беларусь. Однако тепло будут сопровождать кратковременные дожди и даже грозы. В начале следующей недели тепло сохранится. При этом в прогнозах вновь дожди и грозы.

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