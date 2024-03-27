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Строительная история со счастливым финалом - более 400 семей получили ключи от своих квартир после обращения к Президенту с проблемой
Новоселье 27 марта отмечают жильцы дома в микрорайоне Лошица-7. Для них это долгожданное событие и счастливое завершение строительной истории. Дольщиков, которым в 2023 году перед сдачей дома повысили цену за квадрат, услышал Президент Беларуси Александр Лукашенко и пообещал решить проблему. Новоселов поздравила сегодня и корреспондент Светлана Чернова.
Алексей Черняк вместе с супругой планирует расстановку мебели в новой квартире. 27 марта многодетная семья получила ключи от своей евродвушки в микрорайоне Лошица-7. Событие действительно долгожданное для дольщиков дома № 2.
Ключи от своей квартиры жильцы дома вообще должны были иметь на руках еще 3 декабря 2023 года. Но не сложилось. И это даже не самая большая проблема. С приближением сроков сдачи дома дольщики получили дополнительное соглашение с оповещением, что стоимость квартир увеличивается на 17 %. Это значит, что в зависимости от площади будущим жильцам было бы необходимо выплатить от 20 до 36 тыс. рублей дополнительно.
Дольщики не растерялись и в октябре 2023 года записали видеообращение в TikTok к Президенту.
В тот же день, как мы записали видеообращение к Президенту, со мной связались и сказали, что все решится в нашу сторону - без доплат, и дом сдастся в срок. Потом на сайте УКС Мингорисполкома выставили объявление о том, что допсоглашения, которые нам предлагали, недействительны, все остается так, как и было. Дом достроится в срок с прежней ценой.
Своими эмоциями поделилась и Елена Сосновская. Многодетная семья из Заводского района воспитывает четверых детей. Когда волнения по поводу строительства позади, самое время приступить к приятным хлопотам по обустройству новой трехкомнатной квартиры.
"Когда получили допсоглашение, столько было слез, хотели отказываться. Но реакция не заставила себя ждать, скоро нам сказали, что не будет никаких доплат. Было столько радости, благодарности, что все так разрешилось", - поделилась дольщик Елена Сосновская.
В дом № 2 в минском микрорайоне Лошица-7 заселятся свыше 400 семей. Около 300 из них многодетные, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, и те, кто долго стоял на очереди за улучшением жилищных условий.
405 семей сегодня получат ключи от своих квартир. Это второй дом в застройке микрорайона Лошица-7. Еще у нас впереди 3 жилых дома.
С наступлением благоприятных температурных условий будут завершены работы по покраске фасадов. В ближайшие дни введут в эксплуатацию и подземный паркинг.
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