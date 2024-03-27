Строительная история со счастливым финалом - более 400 семей получили ключи от своих квартир после обращения к Президенту с проблемой

В тот же день, как мы записали видеообращение к Президенту, со мной связались и сказали, что все решится в нашу сторону - без доплат, и дом сдастся в срок. Потом на сайте УКС Мингорисполкома выставили объявление о том, что допсоглашения, которые нам предлагали, недействительны, все остается так, как и было. Дом достроится в срок с прежней ценой.

Вероника Черняк, дольщик