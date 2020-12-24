Долгожданное событие - праздник добра для наших детей - Главная елка страны

Сегодня во Дворце Республики в разнобой звучали детские голоса: ребята приехали в Минск со всей страны. Среди гостей не только те, кто остался без родительского внимания и нуждается в заботе, но также победители олимпиад, конкурсов и спортивных состязаний. Настроение создавали сказочные персонажи, конкурсы и викторины и, конечно, именно здесь знакомятся с новыми друзьями. Атмосфера праздника - волшебная, и юное поколение охотно рассказывает о своих сокровенных желаниях. И судя по их количеству, нам, взрослым, предстоит немало работы.





Для детей это мечта - попасть в Минск на Главную елку

Ее еще называют президентской, ведь по традиции поздравить ребят приезжает глава государства. В эти светлые предпраздничные дни от Александра Лукашенко юным белорусам обязательно звучат теплые слова напутствия.

Президент: Люди, дарящие свою доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нации

Именно по инициативе Александра Лукашенко в Беларуси стало традицией в предновогодние дни всей страной включаться в марафон добрых дел, ведь праздника без подарков не бывает.

Селфи с президентом

И одним из них стала новогодняя сказка. Спектакль вместе с ребятами посмотрел и глава государства. А эти кадры сами за себя говорят о том, как искренни и непосредственны дети: без стеснения ребята стремились обнять Александра Лукашенко и сделать совместное фото на память, чтобы тут же отправить заветный кадр. Можно лишь предполагать, насколько неожиданно это было для их родных, близких и друзей.

Ребята президента с пустыми руками не отпустили