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Долгожданные дожди ожидаются в Беларуси 9 июня
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 9 июня, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканскийцентрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами, а по юго-восточной половине во многих районах пройдут кратковременные дожди. В дневные часы местами возможны грозы, а в южных районах - сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 9-15 градусов, местами - 6-8 градусов. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов, а по северу будет 20-23 градуса.
Фото:pixabay.com
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