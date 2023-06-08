Долгожданные дожди ожидаются в Беларуси 9 июня

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 9 июня, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканскийцентрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами, а по юго-восточной половине во многих районах пройдут кратковременные дожди. В дневные часы местами возможны грозы, а в южных районах - сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.