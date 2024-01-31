Долгожданный Ледовый дворец открыли в Светлогорске

Мы хотим организовать здесь хоккейную команду. Наши люди давно мечтали об этом. Поэтому сейчас проходит набор мальчиков 2015-2016 гг, 2017-2018 гг. Набрано уже более 60 желающих заниматься. У нас уже есть штатный тренер. В дальнейшем планируем еще набрать тренеров по фигурному катанию. Будем двигаться в направлении развития хоккея и фигурного катания. На заре суверенитета в Беларуси было только 4 крытых ледовых дворца. Два - в Минске, по одному в Новополоцке и Гродно. Сегодня арена в Светлогорске стала 46-й ледовой площадкой. Как следствие -почти полсотни белорусов играют в КХЛ. А в НХЛ громко о себе заявляют и Егор Шарангович, и Алексей Протас.

Александр Чугай, начальник отдела спорта и туризма Светлогорского райисполкома