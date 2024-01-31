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Долгожданный Ледовый дворец открыли в Светлогорске

Новый объект на спортивной карте Беларуси. Долгожданный Ледовый дворец открыли в Светлогорске и уже провели первый хоккейный поединок.

В символическом матче сыграли те, для кого объект, по сути, и предназначен - дети. Команда Гомельского региона сражалась против дружины Брянской области. Победили белорусы.

Данный ледовый начали возводить еще 13 лет назад. Но по ряду причин тогда задумка не была реализована. В 2020-м по распоряжению главы государства стройка возобновилась. И сегодня в местную секцию хоккея уже записались около 60 ребят. Также объект уже готов выдавать экипировку для массового катания.

В комплексе предусмотрены тренажерные залы, места для занятий хореографией и акробатикой. На трибунах смогут комфортно разместиться почти 500 зрителей. Выступила сегодня в новой ледовой арене и хоккейная команда Президента Беларуси.

Мы сегодня по поручению Президента Беларуси прибыли в Светлогорск хоккейной командой для того, чтобы поприветствовать жителей этого города и поздравить их с этим замечательным праздником - открытием Ледового дворца. В нашей стране огромное внимание уделяется социальной сфере и социальной политике нашего государства, поэтому строительство такого рода объектов, в том числе и есть та неотъемлемая часть, которая необходима для развития нового поколения белорусов.
Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Дмитрий Басков выразил уверенность, что Светлогорск станет новым центром хоккейного притяжения.

Мы хотим организовать здесь хоккейную команду. Наши люди давно мечтали об этом. Поэтому сейчас проходит набор мальчиков 2015-2016 гг, 2017-2018 гг. Набрано уже более 60 желающих заниматься. У нас уже есть штатный тренер. В дальнейшем планируем еще набрать тренеров по фигурному катанию. Будем двигаться в направлении развития хоккея и фигурного катания.На заре суверенитета в Беларуси было только 4 крытых ледовых дворца. Два - в Минске, по одному в Новополоцке и Гродно. Сегодня арена в Светлогорске стала 46-й ледовой площадкой. Как следствие -почти полсотни белорусов играют в КХЛ. А в НХЛ громко о себе заявляют и Егор Шарангович, и Алексей Протас.
Александр Чугай, начальник отдела спорта и туризма Светлогорского райисполкома

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