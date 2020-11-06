Долгожданный подарок. Новый мост в Полоцке

Долгожданный подарокжителям древнего Полоцка! После реконструкции здесь торжественно открылся мостчерез Западную Двину. Переправа, соединяющаядве части города, былапостроена в 30-ые годы прошлого века. В октябре прошлого года движение по мостубыло остановлено.Чтобы ускорить, проектирование и строительные работывелись параллельно. Кроме полос для движения автомобилей, обустроены дорожкидля пешеходов и велосипедистов. На одном из выездов с путепровода организованокруговое движение.