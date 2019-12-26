Долгожданный снег в Мядельском районе

По-настоящему зимняя погода сегодня пришла в Мядельский район. Там начались снегопады. Своимикадрамисейчас делятся местные жители в социальных сетях. А вот эти кадрыприслали нам. Кстати, на завтра синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за обильных осадков и гололедицы.



