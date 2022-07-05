"Доллары на хлеб не намажешь" - Лукашенко о росте мировых цен на продовольствие

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров в очередной раз акцентировал внимание на важности слаженной и эффективной работы агропромышленного сектора в нынешних условиях, которые складываются в регионе и мире в целом, сообщает БелТА.

Чтобы обсудить ход уже начавшейся уборочной кампании, на совещание были приглашены губернаторы.

"Каждый день весь мир пугают голодом. К осени, к зиме - невиданным голодом со времен Великой Отечественной войны. Нагнетается ситуация, как с пандемией, еще чем-то. Но дыма без огня не бывает. Голоду быть. И не только потому, что не вывезли украинское зерно или Россия под санкциями, - сказал Президент. - Поэтому не только хлеба не будет в мире. Я об этом много раз говорил. И вы видите беспомощность, с которой аж целая ООН пытается предотвратить неизбежный кризис. 50 стран мира критически от них зависят - от этого продовольствия. Так это еще цветочки".

"Безумный маховик санкций в отношении минеральных удобрений, нефтепродуктов, логистики перевозок (фрахт, страховка) грозит сорвать последующие агросезоны и просто обрушить рынки продовольствия", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что цены будут расти на продовольствие в целом, ведь рост цен на зерновые повлечет мгновенный рост на другие виды продовольствия, продукцию животноводства. Он обратил внимание, что цены уже побили исторические рекорды. Как пример - пшеница, которая только за последние полгода подорожала больше чем на 60%. "Как оказалось, доллары на хлеб не намажешь", - заметил глава государства.

Он напомнил, что предыдущий скачок цен на пшеницу в 2008 году закончился печально известной "арабской весной". Зерно стало большой политикой и, по сути, оружием.