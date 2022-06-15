Долой бумажную волокиту - для строительства дома в деревне теперь нужен только документ на землю

Построить и реконструировать частный жилой дом станет проще. Теперь это можно сделать без получения разрешения, без разработки проектной документации и без последующей приемки их в эксплуатацию. Для строительства дома на селе нужен только документ на землю. А если стройка ведется вблизи областных центров и столицы, нужно будет получить паспорт застройщика. Он будет оформляться в течение месяца и выдаваться по принципу "одно окно".



Решение об использовании упрощенного порядка принимается застройщиками самостоятельно, он будет работать везде, кроме Минска. Действующий порядок также сохраняется. Указ вступает в силу через полгода.