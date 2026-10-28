Доля белорусов с базовой финансовой грамотностью выросла до 43 %

Доля белорусов с базовым уровнем финансовой грамотности сегодня выросла до 43 %. Ожидается, что уже к 2030 году в этом списке окажется как минимум половина населения Беларуси. Национальное исследование проводится раз в два года.

Сегодня финансовая грамотность рассматривается как контур защиты, который не менее важен, чем технологии. До 93 % мошеннических инцидентов связаны с социальной инженерией. За 9 месяцев 2026 года количество случаев и общая сумма ущерба сократились по сравнению с 2025-м, что говорит об эффективности. Также тенденции показывают, что люди стали чаще пользоваться безналичными расчетами.

Ольга Антонович, главный специалист Ассоциации белорусских банков:

"За первое полугодие 2026 года доля безналичного денежного оборота составила 66,9 %. Если мы говорим о том, что 20 лет назад это было 1 или 2 %, то мы очень широко продвинулись благодаря тем усилиям, которые регулятор с участием банковского сообщества прилагал для того, чтобы достичь этой цифры".

С 1 декабря все банки будут предлагать юридическим лицам сервис "КРОК" для оплаты товаров и услуг по QR-коду. Деньги от покупателя мгновенно зачисляются на счет продавца и сразу могут использоваться в операциях.