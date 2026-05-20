3.82 BYN
2.75 BYN
3.20 BYN
Доля частных домов в Беларуси превысила 60 %
Автор:Редакция news.by
За четыре месяца 2026 года в Беларуси ввели в эксплуатацию чуть более 840 тыс. кв. м жилья. Причем доля частных домов в строительстве продолжает расти. На 1 мая она составила почти 62 % от общего объема новостроек.
С господдержкой за январь - апрель построено 125 тыс. "квадратов", или около 15 % от общего объема ввода. На сельскую местность приходится свыше 39 %.
Топ-3 регионов с самым активным жилищным строительством возглавляет Минская область - на нее приходится почти четверть введенного в стране жилья. Далее идут Брестская и Могилевская области.