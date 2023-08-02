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Должна ли вызывать волнение у белорусов польская милитаризация?
Польша продолжает милитаризацию, вбрасывает фейки в отношении Республики Беларусь, планирует нарастить численность войск до 300 тыс. К чему они готовятся и должно ли это вызывать переживания у граждан Беларуси?
Общаясь накануне с белорусами, которые живут в приграничье, наш Президент в очередной раз четко обозначил - обстановка под контролем, поводов для переживаний нет.
Своим же мнением на этот счет поделился Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси.
"Я всегда доверяю главе государства, переживать нам не стоит. С одной стороны, мы видим, сколько времени глава государства посвящает теме укрепления обороноспособности нашей страны. С другой стороны, мы знаем, что мы в этом мире не одни, с нами Российская Федерация. Об этом также говорит наш Президент. О том, что РФ удовлетворяет все наши просьбы относительно расширения сотрудничества в этой сфере, укрепления оборонной способности Союзного государства. Мы, парламентарии, в ходе окончания сессии ратифицировали соглашение с Российской Федерацией о создании учебно-боевых центров, где на территории как Беларуси, так и России будут проходить подготовку военные как Беларуси, так и России. Это очень важный фактор, - подытожил Сергей Рачков.
Полную версию интервью смотрите в видео.
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