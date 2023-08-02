Должна ли вызывать волнение у белорусов польская милитаризация?

"Я всегда доверяю главе государства, переживать нам не стоит. С одной стороны, мы видим, сколько времени глава государства посвящает теме укрепления обороноспособности нашей страны. С другой стороны, мы знаем, что мы в этом мире не одни, с нами Российская Федерация. Об этом также говорит наш Президент. О том, что РФ удовлетворяет все наши просьбы относительно расширения сотрудничества в этой сфере, укрепления оборонной способности Союзного государства. Мы, парламентарии, в ходе окончания сессии ратифицировали соглашение с Российской Федерацией о создании учебно-боевых центров, где на территории как Беларуси, так и России будут проходить подготовку военные как Беларуси, так и России. Это очень важный фактор, - подытожил Сергей Рачков.