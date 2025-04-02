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Дом Москвы в Минске отмечает День единения народов Беларуси и России
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Дом Москвы в Минске отмечает День единения народов Беларуси и России. Экспозиция "Территория единства" символизирует общие культурные корни Союзного государства. Праздничное мероприятие объединило художественные работы известных мастеров: портреты из дерева белорусского скульптора Андрея Сагалова и живописные картины члена Союза художников Советского Союза Владимира Гладкова.
Праздничную программу мероприятия дополнил концерт мужского хора "Всехсвятский". Светские, церковные и всеми любимые песни исполнялись акапельно.