Дом Москвы в Минске отмечает День единения народов Беларуси и России. Экспозиция "Территория единства" символизирует общие культурные корни Союзного государства. Праздничное мероприятие объединило художественные работы известных мастеров: портреты из дерева белорусского скульптора Андрея Сагалова и живописные картины члена Союза художников Советского Союза Владимира Гладкова.