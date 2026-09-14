Дом на природе или головная боль? Как ураган обернулся для жительницы деревни борьбой с сельсоветом

Фото sputnik.by

Кто не мечтает о доме на природе, да еще и на берегу водоема? Но что, если эта мечта в одночасье превращается в головную боль и не по вине владельцев? Ураган, дерево и безразличие администрации Вилейки. Подробности смотрите в проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко".

Ролик с жалобой в TikTok был опубликован 19 августа 2026 года. Еще раньше, с 6 на 7 августа в Беларуси был сильный ураган, порывы ветра достигали 27 м/с. В ту ночь у кого-то на участке повалило забор, у кого-то беседку, на домах взлетала крыша, сотни деревень остались без света. Сильнее всего пострадал Вилейский район Минской области. Дерево, которое росло на территории сельского совета, упало прямо на дом, проломив часть крыши. Марта, так зовут автора видео, утверждает, этого бы не было, если бы местная власть еще раньше обратила на него внимание.

"Спасибо нашему председателю за эту красоту, за то, что не обратили внимание на жалобы, что стояло дерево. Теперь у нас вот такой летний душ, все льется. Оно еще гниет. И власти считают, что возмещать ущерб совершенно не нужно", - говорится в видеообращении.

По словам Марты, председатель сельисполкома в просьбах отказывает и перекидывает ответственность. Девушка сначала планировала подавать в суд и взыскать с местных властей средства за ущерб, но после передумала.

Владелицей соток Марта стала с августа этого года. Ее дом пострадал едва ли не больше всех. Да и с момента, как забрала документы и произошел ураган, прошло буквально 4 дня. Оформить страховку просто-напросто не успела. Но дерево на соседнем участке заметила еще при выборе дома.

"Приехали посмотреть вообще другой дом. Встретились здесь с местными жителями, и они нам показали вот этот дом. Он хороший был, добротный, не протекал, можно заезжать и жить. Договорились с хозяевами, заключили сделку, я забрала документы, здесь стояло это дерево, оно меня уже тогда смущало. Я обратилась в сельсовет за несколько дней. Председателя на месте не было. Я ей позвонила, на что она мне в резкой форме ответили, что "никто ничего пилить не будет, пишите хоть Президенту". В пятницу я уже позвонила председателю и сказала, что дерево лежит на нашем доме", - рассказала Марта Гурман.

Сама председатель сельисполкома сказала, что звонок от Марты поступил за день до урагана. То есть не 3 августа, а 5-го. Но за два дня вопрос бы не решили. Сначала дерево нужно признать аварийным, а это целая процедура.

"За деревья, которые расположены на общественной территории, несет ответственность сельисполком. Она обратилась ко мне, я ей разъяснила, чтобы удалить дерево и признать его аварийным, нужно написать заявление. Но, к сожалению, мы не успели ничего сделать и заявку подать не успели. Процедура такова, что нужно гражданину обратиться в сельисполком с заявлением. Потом мы направляем ходатайство в Вилейский опытный лесхоз. Затем, если дерево признается опасным, сельисполком направляет заявку в Вилейский центр по обслуживанию деятельности бюджетных организаций. В ночь с 6 на 7 число произошел сильный ветер. Мы выехали незамедлительно к месту происшествия. Марты не было, потому что она приезжает только на выходные. Мы с ней договорились, что мы ей поможем распилить дерево и убрать", - пояснила председатель Людвиновского сельского исполнительного комитета Наталия Шевелева.

"Приехали, спилили, ветки и весь мусор остался, мы убирали все самостоятельно. Председатель предоставила б/у шифер и пленку. Все", - сказала Марта Гурман.

В деревне еще устраняют последствия урагана. Не все упавшие ветки и деревья успели вывести. Но о том, что этот вяз небезопасен, говорили и бывшие владельцы дома, со слов местных жителей.

"У меня еще бабушка здесь жила, она постоянно обращалась, просила, потому что она как предчувствовала, что это дерево упадет. Но оно и предсказуемо, потому что у нас тоже липа огромная стоит. Она тоже упадет скоро. Уже три такие упали", - рассказала местная жительница.

"Здесь жила бабушка старенькая за 80 лет, и она просто в устной форме ее просила. Председатель обещает, многим обещает", - отметила Марта Гурман.

Но Наталия Шевелева отрицала, что какие-либо обращения поступали ей, хоть и местные жители также подтвердили, что жалобы уже были. "Нет, никто ко мне не обращался. Мы проезжаем, мониторим каждую деревню. Это происходит раз в месяц. И мы смотрим, если дерево сухое, наклоненное, либо признаки усыхания есть, то мы это сами видим и смотрим. Но я еще раз повторю, что это дерево визуально не выглядело больным, сухим. Оно было облиственное, визуально красивое", - сказала председатель Людвиновского сельисполкома.

"Обращение от Людвиновского сельского исполнительного комитета поступило 10 августа. 13 августа, когда наши сотрудники сюда приехали, это дерево уже упало. Судя по тому, что я вижу в данной ситуации, вся центральная часть ствола полностью гнилая. Здесь ядровая гниль, суховершинность и явные признаки наклона дерева более 30 градусов от вертикальной оси произрастания дерева", - дал оценку директор Вилейского опытного лесхоза Дмитрий Дрозд.

После этого случая Марта оставила заявку в 115, чтобы проверили и другие деревья, которые еще остались на участке. Специалисты в течение трех дней выехали и определили их аварийными.

"В TikTok я уже записала видео после. Прошло время, и я понимаю, что нет никакой помощи. Я не знаю, откуда взять мне вообще эту компенсацию. Насколько я слышала, должны помочь в сельсовете. Разъяснить хотя бы. И в первый же день мне говорила председатель, что помогут, составят письмо, чтобы попробовать хотя бы какую-то компенсацию получить. Я обратилась с письмом в сельский совет с просьбой, чтобы приехали, составили акт обследования и составили смету, чтобы дальше попытаться возместить ущерб. На что мне было ответное письмо с отказом от председателя", - поделилась Марта Гурман.

"Сельисполком некомпетентен в этих вопросах и нужно обратиться в РУЧС и в страховую компанию. Если мы не дали ей полный ответ, она должна обратиться в Вилейский райисполком", - дала комментарий Наталия Шевелева.

По словам Марты, она обратилась в Вилейский райисполком, и там специалисты моментально отреагировали. На следующий же день к ней приехала комиссия.

В случаях стихийного бедствия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Она действует во всех районных, городских и исполнительных комитетах. В данном случае ее возглавляет зампредседателя Вилейского райисполкома. Вместе с другими специалистами они оперативно выезжают на место и оценивают обстановку, составляют акты и принимают решения о сумме выплат.

"Когда мы выехали на объект, мы увидели, что у человека разрушена пристройка при падении дерева. Мы увидели также уже восстановленную кровлю. На месте мы выявили, что те разрушения, которые были по несущим конструкциям некоторым, они были задолго до возникновения чрезвычайной ситуации. Ну, просто хозяйка раньше на это внимания не обращала. Произвели замеры, был составлен по факту дефектный акт, согласно которому потом была составлена смета по восстановлению ущерба, нанесенного при чрезвычайной ситуации", - отметил зампредседателя Вилейского райисполкома Александр Катович.

"Спасибо райисполкому, что быстро среагировали, Министерству по чрезвычайным ситуациям. В принципе, сумма меня устраивает. В принципе, меня все устраивает. Единственное, что сельский совет опять остается в стороне. На его участке стояло дерево, за которым они должны были ухаживать, за территорией", - заявила Марта Гурман.

Если подводить итог, это все стечение обстоятельств. Марта только в понедельник, 3 августа, забрала документы на дом. 5 августа, как утверждает председатель сельисполкома, поступил ей звонок насчет дерева. А в ночь на 7 августа случился ураган. Дерево упало на дом. И за эти четыре дня Марта не успела свой дом застраховать. И не скажешь, что ей не помогли. Помогли и приняли решение возместить ущерб.

Еще раз. За деревья в населенном пункте несут ответственность местные органы власти. В данном случае сельсполком. И заявление, если дерево является, по вашему мнению, подозрительным, и оно находится на участке общего пользования, нужно писать именно туда. Специалисты выедут на место и определят, аварийное ли оно. После выполнят работы.

На собственном участке спилить дерево можно без получения специальных разрешений или согласований. От стихийных бедствий никто из нас не застрахован. Все мы знаем, что в Беларуси, к сожалению, ураганы бывают. И, быть может, стоит внимательнее присмотреться к деревьям, которые находятся слишком близко к домам и линиям электропередач. Если ЧП случилось, будьте уверены, вам помогут. И механизмы для этого есть, и они точно не в TikTok. Решить проблему можно, например, одним обращением в местные органы власти.