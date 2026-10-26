Дом по улице Ленина в Минске капитально отремонтируют

Дом на улице Ленина в Минске, пострадавший от пожара, готовят к капитальному обновлению. Специалисты разрабатывают проектную документацию, после чего последует государственная экспертиза. Масштабные работы разделены на два этапа: обновление инженерных сетей и восстановление конструкций. К первому строители приступят уже в конце ноября.

Дмитрий Елисеев, директор ЖКХ Ленинского района г. Минска:

"До проведения капитального ремонта состоится собрание с жителями, проведение которого аргументировано четвертым постановлением Совета Министров. На нем будет доведена информация о выполняемых видах работ и другая организационная информация, которая предусматривает проектные решения и выполнение работ на доме".

Строители полностью восстановили крышу: собрали заново стропильную систему и уложили новое кровельное покрытие. Чтобы защитить дом от зимних холодов, также утеплили чердачные перекрытия и лифтовые шахты. Полностью завершить капитальный ремонт здания планируют в 2027 году.