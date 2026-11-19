Жизнь течет неумолимо, и иногда планы расширения застройки и благоустройства города покушаются на ваш дом. Может, оно и к лучшему? Что можно получить взамен и какие права имеются, разобрались в проекте "Разберемся с Викторией Сенкевич".

Рано или поздно на вашу улицу приходит снос. Планы развития города неумолимы, а Минск так быстро застраивается. Чем компенсируют ваши сносимые родные частные стены?

В Беларуси просто так квадраты никто не заберет - правила сноса и порядок компенсации регулируются указом Президента Беларуси Александра Лукашенко № 58 от 2 февраля 2009 года "О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд и сносе расположенных на них объектов недвижимого имущества", Жилищным кодексом Республики Беларусь. Порядок расчета уточняется постановлением Совета министров.

Новость о сносе не упадет нежданным первым снегом с неба. Сразу вместо экскаватора придет уведомление от местного исполкома либо застройщика, которому предоставляется участок. В документе предложат варианты.

Получение типовой квартиры, не менее площади сносимого жилья и не менее 15 кв. м на человека (эта норма едина для всей Беларуси). Денежная компенсация. Она ориентируется на рыночную стоимость жилья. Равноценный дом при наличии генерального плана. Перенос существующих строений либо выделение равноценного участка.

Если предлагаемая квартира дороже сносимого дома, это не ваша проблема. Компенсация не требуется. Доплатить придется, если взамен вы получаете дом дороже.

Как видим, имущественные права основательно защищены. Вам предоставляется месяц, чтобы принять решение, определиться с видом компенсации и подать письменное заявление в исполком или застройщику.

При выборе денежной компенсации потребуется согласие всех зарегистрированных в доме, совершеннолетних и опекунов несовершеннолетних или недееспособных. Если же собственников несколько, приоритет отдается единогласному решению. Коль мнения разошлись кардинально, компенсация будет рассчитываться и выделяться пропорционально долям в праве собственности на дом.

Дом, строение и насаждение оценит независимая экспертиза - сколько по рынку, столько и обязаны возместить. Если берете взамен квартиру, застройщик или исполком предложат варианты, соблюдая норму не менее 15 кв. м на человека. Вам не обязаны предоставлять множество квартир на выбор, но соблюдать закон - да. И если вы договорились, подписывайте договор. Если же к общему знаменателю прийти не удалось, составляйте протокол разногласий и идите в суд. До решения суда никто ваше жилье не снесет.

Итак, когда все нюансы улажены, остается выписаться из старого дома и зарегистрироваться по новому адресу. Кстати, при переезде сохраните чеки на транспортные услуги и оформление документов. Застройщик или исполком обязаны компенсировать эти расходы.

Главное фото: pexels.com