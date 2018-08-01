Дом, где была написана "Дикая охота короля Стаха", выставлен на продажу

Дом, где была написана известная повесть "Дикая охота короля Стаха", выставлен на продажу.

Здание находится в Орше - на улице, которая носит имя национального классика Владимира Короткевича. Эту новость восприняли неоднозначно. Нет ли риска потерять культурный и исторически значимый объект - разбиралась Инна Пилевич.

В этот тихий район Орши изредка наведываются экскурсоводы. Сюда, на улицу Короткевича, приводят туристические группы, чтобы показать, где был написан литературный триллер "Дикая охота короля Стаха". Произведение было создано здесь - в доме под номером 10. Правда, сегодня будущее этих стен под большим вопросом.

Дом с историей выставлен на продажу. Буквально 2 года назад здание перешло в наследство родственнице, которая живет в Одессе. Долгое время наследница пускала сюда квартирантов. Но в этом году решила найти дому нового хозяина. За стены, которые некогда вдохновляли Короткевича, просит 34 тысячи белорусских рублей.

Вещи из дома Короткевичей - в архивах не только соседей, но и оршанского музея имени белорусского писателя. Родственники национального классика передали в дар оконные рамы, часы, чайник, инструменты для письма, книги. Здесь и кресла, в которых писатель создавал детективный сюжет.

Кстати, оршанский музей Короткевича теснится в здании бывшего родильного дома, где появился на свет писатель. Расширять свои площади и открывать мемориальные залы на Короткевича, 10 заведение не планирует. В выставленном на продажу доме Владимир Семенович жил в течение нескольких лет. Родовое гнездо Короткевичей сгорело еще во время войны.