Дом Наполеона Орды полностью восстановили в урочище Красный Двор

В урочище Красный Двор воссоздали дом известного композитора и художника Наполеона Орды. Гостям предложат и переночевать в резиденции. На втором этаже откроют гостиничные номера. Прошлый год стал бумом внутреннего туризма для Брестской области. Регион стал лидером по посещаемости.



О том, как усиливают потенциал местных достопримечательностей, расскажет Мария Тройнич. В усадьбе Наполеона Орды время повернулось вспять. На месте разрушенного до основания дома - снова те же комнаты и та же мебель. Место, где жил композитор и художник, восстанавливали по фундаменту и архивным документам 1835 года.



Для туристов открыли 14 из 16 комнат усадьбы. Экскурсии водят даже в ванную.



К слову, металлическое джакузи 19 века - экспонат очень редкий. До наших дней такие предметы, как правило, не сохраняются. А для гостей в усадьбе была большая комната для музицирования. В доме композитора фортепиано звучало часто.

