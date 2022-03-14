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Дом Наполеона Орды полностью восстановили в урочище Красный Двор
Факт
В урочище Красный Двор воссоздали дом известного композитора и художника Наполеона Орды. Гостям предложат и переночевать в резиденции. На втором этаже откроют гостиничные номера. Прошлый год стал бумом внутреннего туризма для Брестской области. Регион стал лидером по посещаемости.
О том, как усиливают потенциал местных достопримечательностей, расскажет Мария Тройнич. В усадьбе Наполеона Орды время повернулось вспять. На месте разрушенного до основания дома - снова те же комнаты и та же мебель. Место, где жил композитор и художник, восстанавливали по фундаменту и архивным документам 1835 года.
Для туристов открыли 14 из 16 комнат усадьбы. Экскурсии водят даже в ванную.
К слову, металлическое джакузи 19 века - экспонат очень редкий. До наших дней такие предметы, как правило, не сохраняются. А для гостей в усадьбе была большая комната для музицирования. В доме композитора фортепиано звучало часто.
Один из главных принципов реконструкции - реалистично отразить жизнь белорусской шляхты
Поэтому в отличие от княжеских резиденций, в интерьере нет вензелей, позолоты и других излишеств. Вместо этого стены украсили работами художника. На рисунках и гравюрах Наполеона Орды можно увидеть утраченные архитектурные ценности. Произведения отличаются фотографической точностью. Поэтому именно по ним реконструировали многие дворцы и усадьбы. В том числе и родовое гнездо самого Орды.
В этой комнате воссоздали мастерскую Наполеона Орды. Возможно, именно здесь он создавал свои шедевры.
В планах открыть в музее гостиничные апартаменты. Как это сделали в резиденции Пусловских. В старинном дворце восстановили былую роскошь. И теперь кроме стандартных экскурсий туристов завлекают вечерами классической музыки и балами в стиле 19 века.
2021 год стал настоящим бумом внутреннего туризма для Брестской области
Только по официальным данным регион посетили более 600 тысяч гостей. Это первое место в стране. Но кроме брендов, Брестской крепости и Беловежской пущи, здесь намерены усилить потенциал и других достопримечательностей. Создали пилотный проект Припятское Полесье. В кольцо хотят объединить пять районов: Пинский, Ивановский, Дрогичинский, Лунинецкий и Столинский.
Навигатор покажет, какие интересные места есть рядом и выстроит к ним маршрут. Запустить мобильный гид по местным достопримечательностям планируют летом, к началу туристического сезона.
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