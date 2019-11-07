Дом правительства и здание Могилевского облисполкома возведены практически по идентичному проекту Иосифа Лангбарда

Cовместные заседания Совета Республики и Палаты представителей проходят в Овальном зале Палаты представителей - она занимает крыло Дома правительства. И мы хотели бы рассказать о необычной судьбе этого всем известного здания в центре столицы и его брата-близнеца в Могилеве - городе, который чуть не стал стольным советской Белоруссии. Речь о Доме правительства и здании Могилевского облисполкома, которые возведены практически по идентичному проекту Иосифа Лангбарда. Действительно великий советский архитектор. По его проекту построили Академию наук, Дом офицеров и Театр оперы и балета. Удивительно, но все эти грандиозные сооружения практически не пострадали во время Великой Отечественной войны.

Но вернемся к нашим близнецам. Кстати, называть так эти два здания не совсем правильно. Они отличаются. Как минимум размерами. В Доме правительства 9 этажей. На один больше, чем в Могилевском облисполкоме. Потолки у "младшего брата" ниже, меньше и кабинетов. В Минске около тысячи. В Могилеве почти 800. Общая площадь Дома правительства - около 42 тысяч квадратных метров (это 4 футбольных поля!). Площадь могилевского Дома Советов в два раза меньше - 21 тысяча квадратных метров. Ежедневно только за чистотой в одном из самых больших зданий страны следят более 100 человек. Причем, часть из них занимается конкретно окнами, которых ни много ни мало 2 тысячи! За окнами в Могилеве все-таки ухаживать легче. Там их около 900. Бесспорно, у обоих зданий есть и много общего: история, единый автор и сам внешний облик построек. Об архитектурных братьях материал наших корреспондентов.







86 лет назад в Минске возвели Дом правительства





Рассказывает Александр Лучонок. Редкие кадры. Минск. Середина 30-ых, еще довоенный, разрастающийся город - новыми улицами, площадями и зданиями. Но, пожалуй, самой оригинальной постройкой того времени стал проект архитектора Иосифа Лангбарда. Дом правительства - это так называемый первый белорусский небоскреб высотой 30 метров. Причем, здание, в котором заседали народные комиссары, построили невероятно быстро (всего за три года) в абсолютно новом архитектурном стиле конструктивизма - по принципу дома-коммуны. То есть там можно было полноценно жить. Внутри размещались швейная мастерская, ресторан и места для ночлега.

Во время войны здание Дома правительства заняло гестапо





Во время Великой Отечественной здание заняло гестапо. Об этом свидетельствуют реальные артефакты. Эти, кстати, были найдены буквально два года назад - во время реставрации крыши. Как сообщают историки, солдаты вермахта во время отступления превратили здание в пороховой склад. Здесь хранились тонны взрывчатки, сотни ручных гранат и несколько ящиков патронов. А вот памятник Ленину, который сделал друг Лангбарда - скульптор Манизер, бомбардировок врага в военное лихолетье не выдержал. Современный вариант - копия, но максимально идентичная оригиналу.





Самая раритетная часть Дома правительства - люстра в Овальном зале







Самая раритетная часть Дома правительства - это, конечно, его символ: люстра в форме пятиконечной звезды в Овальном зале. Яркое светило под куполом весом в 5 тонн удерживают десятки тросов и платформа. Что касается самого зала, то именно здесь проходят сессии Палаты представителей Национального собрания. Он рассчитан на 400 человек, но при этом смотрится компактным. Сегодня в здании работают нижняя и верхняя палаты парламента и Совет Министров. Здесь проходят заседания, конференции, в том числе при участии иностранных делегаций. И принимаются важные решения для жизни страны.





Дом правительства - знаковый объект архитектуры





То, что сегодня, спустя 86 лет, Дом правительства станет не только знаковым объектом архитектуры, а здесь будут писать историю уже независимой Беларуси, тогда и предположить не могли. Топ-менеджеры великой державы приняли решение о строительстве нового плацдарма. Столицу БССР готовились перенести на 200 километров восточнее. В Могилеве строили брата-близнеца по проекту того же Иосифа Лангбарда.



Рассказывает Андрей Ястребов. Начало 1939 года. В Минске совещание, как принято говорить, с разбором полетов. Строительство Дома правительства в Могилеве не закончено. Наркоматы получают нагоняй от высшего руководства и новые сроки - ноябрь 1939-го. Именно в последний месяц осени 1939-го (80 лет назад) и планировался масштабный переезд столицы БССР в Могилев. Аргументация архистратегическая, ведь речь шла о безопасности. Дом Советов почти был готов, когда в сентябре 1939 года началась Вторая мировая. Красная армия тогда вернула часть западных земель, и граница БССР резко отодвинулась на запад. Перемещение столицы в Могилев потеряло актуальность. С полтысячи кабинетов 8-этажного здания, несколько залов для заседаний не знали под что приспособить. Да и отопление печное смонтировать не успели. Началась Великая Отечественная.





Здание Дома Советов за годы войны почти не пострадало



Удивительно, но за годы войны здание почти не пострадало. Уцелел барельеф герба - он и сейчас венчает центральный корпус. Но сдать Дом Советов в эксплуатацию удалось только в 1949 году. Как в то время выглядели коридоры здания, можно увидеть и сегодня. До сих пор кое-где сохранились мраморные полы и стены. А эти деревянные двери - настоящий раритет. А еще сетчатые шахты лифтов. Сохранившаяся местами лепнина. И даже люстра с 50-х годов действующая.







Дом Советов в Могилеве - пример ансамблей белорусской архитектурной школы

