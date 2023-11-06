Дом правительства отметит 90-летие! Что эксклюзивного и впечатляющего в архитектурном символе Минска

История длиною в 90 лет. Дом правительства, возведенный еще в довоенное время, стал свидетелем целой эпохи. Один из главных символов нашей страны отметит большой юбилей.

7 ноября 1933 года, как и принято в нашей стране к празднику, в центре столицы торжественно открыт легендарный Дом.

И вот несколько интересных фактов. Его площадь около 42 тысяч кв. м. Чтобы было легче представить - это как 4 больших футбольных поля! Порядка тысячи кабинетов и почти вдвое больше окон, некоторые из них достигают высоты в 14 метров. Дом правительства опутывают 30 км инженерных сетей.

Здание возвели по проекту советcкого архитектора Иосифа Лангбарда. В его списке также Академия наук, дом офицеров, театр оперы и балета, а еще младший брат-близнец Дома правительства в Могилеве Дом советов. Удивительно, но факт! Все эти грандиозные сооружения практически не пострадали во время Великой Отечественной войны.

Об архитектурном символе в центре столицы - в материале Алины Лаппо.

Этому, без преувеличения, архитектурному шедевру 90 лет. Дом правительства - детище Иосифа Лангбарда, его площадь 42 тысячи квадратных метров. Работа над проектом началась в 1930 году. Построили невероятную высотку того времени, практически вручную всего за три года. Торжественное открытие состоялось к празднику 7 Ноября.

Даже не верится, что это величественное здание было построено без единого башенного крана. 1800 рабочих - именно столько насчитали специалисты, поднимая архивы. Вообще возможности возведения такого вида сооружения в те годы были сильно ограничены, металл и цемент - и вовсе в большом дефиците.

Дом правительства уцелел после войны, но сильно пострадал, на восстановление ушло средств почти половина от того, сколько было потрачено на его строительство. Перед отступлением немцы оставили после себя тонны взрывчаток. Однако их планам не суждено было сбыться.

В этом разминировании участвовали 1200 человек, 10 собак. Столкнулись с тем, что, во-первых, очень много было завалов, было много сделано перегородок, вывороченных дверей, разбитых окон. Людям вручную приходилось отдирать нашатырным спиртом черную краску с окон, эмблему свастики. В ужасном состоянии Дом правительства был на тот момент. Маргарита Старостенко, завотделом Национального архива Беларуси

Дизайн внутренних помещений и сегодня предельно незатейлив - казалось бы, бесконечно длинные коридоры, застеленные ковровыми дорожками, справа, и слева ряды дверей. Но если приглядеться повнимательнее, к примеру, к фойе Овального зала - фрески 30-х годов прошлого века на потолке, символические барельефы над входом и на стенах, и еще кое-что уникальное.





Раритет и эксклюзив Дома правительства - яркое светило. Появилось здесь 80-х годах. Сперва был армянский хрусталь, уже позже его заменили на белорусский материал. Эта люстра весом в 5 тонн. Ее удерживают десятки тросов и платформ, снимают звезду с неба два раза в год, чтобы привести в порядок.

А еще удивляют километры коридоров, здесь не зря говорят, что в течение рабочего дня можно преодолеть приличную дистанцию. Длина только одного этажа не меньше 250 метров. В довоенное время Дом правительства вмещал в себя практически все госорганы, расположенные в Минске. Место, буквально пропитанное историей, остается важнейшим политическим центром и сегодня. Здесь создают законы и их же исправно исполняют. В левом крыле - Совет министров, в правом - нижняя палата парламента и Центризбирком.

Историей Дома правительства всегда интересуются международные делегации, которые прибывают в Минск. Это здание их впечатляет, и мы рассказываем о связанных с ним событиях. Уже 90 лет оно работает во благо белорусского государства, чтобы наши люди жили лучше, страна развивалась и в ней был мир и порядок. Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Частые гости в доме на ул. Советской, 11 и школьники. А где еще, если не здесь, можно наглядно узнать и буквально прикоснуться к истории своей страны. В залах, где раньше заседали народные комиссары, сегодня ходит молодежь.