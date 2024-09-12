Дома беженцев были разрушены, страны разграблены - им пообещали убежище, но избили на границе

И где проходит граница человечности. К сожалению, такая на карте есть. Еженедельно из Евросоюза фиксируются вытеснения на нашу территорию беженцев. Дома этих людей были разрушены, страны разграблены, этим людям обещали убежище, цивилизацию и хорошую жизнь на Западе. Вместо этого избивают, калечат, убивают, а потом вышвыривают.

В Гродно в рамках пресс-тура для журналистов Беларуси и России прошла пресс-конференция. Представители МВД, Погранкомитета, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета рассказали о непростой ситуации в приграничье и разъяснили позицию сторон.

Беженцы, бегущие от войны, попадают в смертельную ловушку

Традиционно лето является всплеском миграционного бума на белорусской границе. С наступлением холодов количество мигрантов, стремящихся попасть через нашу страну в Евросоюз, значительно сократится. Но осенью и зимой возрастает число смертей на границе. Этим и обеспокоена белорусская сторона.

Еженедельно в больницы приграничья попадают мигранты. Врачи привыкли, что эта категория пациентов не знает русский, сложно общается через переводчика, некоторые с трудом умеют читать. Эти пострадавшие - беженцы из Сомали и Эритреи. В поисках лучшей жизни в Евросоюзе парни оказались в больнице Гродно. Не сумев объяснить, их тяжело избили и вытолкали на территорию Беларуси.

Сергей Лазарев, главврач университетской больницы г. Гродно:

"Один пациент с сахарным диабетом декомпенсированным. К сожалению, не было у него медикаментов для лечения диабета, поэтому был высокий сахар. Сахар удалось компенсировать. А второй пациент с переломом ноги. Мы общаемся в данный момент с этими пациентами только знаками. Поэтому они могут показывать, конечно, что с ними произошло. Поступают беженцы от 5 до 15 человек. Бывает иногда немножко меньше. Зимой чаще всего поступают пациенты больше с терапевтической патологией, с переохлаждениями, с пневмониями. С обморожениями поступают другие стационары. С травмами. Тупые травмы живота, травмы ушиба мягких тканей, травмы глаза. Ожоги".

С начала года более 320 беженцев пострадали от преступных действий должностных лиц Польши и стран Балтии, и эта цифра закономерно будет расти. Проблема незаконной миграции - это проблема не одной Беларуси. Наша страна транзитная, нелегалы здесь стараются не задерживаться. Сюда едут лишь для того, чтобы попасть в Евросоюз. Но вместо этого встречают волну недопонимания и погибают в приграничье от зверства европейских силовиков.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

"На текущий момент с 21-го года непосредственно на границе белорусской пограничной службы обнаружено 59 погибших беженцев. Кто ответит за гибель сотен мигрантов в Польше и сопредельных государствах Балтии? Выстраивание железного занавеса и тотальная милитаризация приграничья - это визитная карточка Польши, Литвы и Латвии".

Более 50 погибших - это лишь те, чьи тела найдены в Беларуси. Реальное количество погибших в разы больше, уверяют в Следственном комитете. Ведомство располагает данными о смертях свыше 240 человек - в июне 2021 года.

Александр Рудько, замначальника управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главного следственного управления СК Беларуси:

"Эмиль Чечко - это военнослужащий, который добровольно перешел на территорию Республики Беларусь. Допрашивался лично мною в ходе расследования уголовного отдела. Он пояснил, неоднократно принимал участие в казнях, под дулом автоматов заставляли стрелять беженцев, для которых уже были выкопаны ямы на приграничной территории. Фактически, со слов Чечко, ему известно, он назвал цифру, 241 человек был расстрелян в приграничной территории".

Тела беженцев, которые находят на территории Беларуси, подлежат идентификации. Не всегда при себе у жертв есть документы. Многие из тех, чья жизнь оборвалась на границе, покоятся в городском морге, в надежде на опознание.

Виктор Зыбайло, начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Гродненской области:

"Степень тяжести разная. Это ожоги глаз, повреждения конечностей и другие более тяжелые травмы. Трупы, которые доставляют к нам, в основном это переохлаждение в большинстве своем и различные телесные повреждения".

Государства, заинтересованные в ликвидации незаконной миграции, должны договориться, чтобы предотвратить тайное переселение народов. Беларусь одна не в состоянии справиться с наплывом мигрантов, тем более что их конечная цель намного дальше, чем приграничные Брест или Гродно.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

"Как только произошел так называемый миграционный кризис, визовая политика Республики Беларусь претерпела существенное ужесточение. И в настоящее время ни один нелегальный мигрант, который вовлекается в такие явления, не попадает на территорию Беларуси непосредственно по белорусским визам. А мы констатируем, и работаем с российскими коллегами по данному вопросу, что большинство нелегальных мигрантов прибывают на территорию Беларуси по визам стран СНГ: Российская Федерация, Казахстан, Кыргызстан".

Алексей Бегун обратил внимание, что это достаточно длинные цепочки. "Если нелегальный мигрант вовлекается в такое длительное путешествие, то фактически, вы представляете уровень организации, уровень стоимости этой пересылки и без пособников, которые работают как на одной, на другой линии, так и в Европейском союзе, в любом случае не смог бы пуститься в такое опасное путешествие", - уверен он.

Ситуация с миграционным кризисом на контроле у многих ведомств. Содержание и депортация мигрантов часто ложатся на плечи нашей страны, хотя сами иностранцы предпочитают здесь не задерживаться.

Андрей Скурат, зампрокурора Гродненской области:

"Сопредельная сторона эти нормы игнорирует. Игнорирует полностью, в том числе нарушая такие базовые международные документы, как Конвенция ООН о статусе беженцев, Международный пакт о гражданских и политических правах. И говоря простым языком, сопредельная сторона в большинстве своем буквально игнорирует простые человеческие и моральные устои и принципы. Мы видим это по тем искалеченным иностранцам, которых перебрасывают через технические средства защиты на нашу территорию. Мы это видим по тем трупам, которые обнаруживаем на нашей территории и при этом понимаем, что своевременно оказанная медицинская помощь могла бы спасти жизнь этому человеку".

Ситуация на границе остается напряженной. Беларусь заинтересована в снижении миграционного кризиса и призывает все заинтересованные стороны сесть за стол переговоров, ведь на кону - человеческие жизни.