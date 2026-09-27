Дома лучше: как бывшая жительница Австрии создала успешное подворье в Беларуси

По данным прошлого года, Беларусь стала родным местом для более чем 230 тыс. иностранных жителей. Каждый здесь занялся делом, о котором мечтал.

А когда приятное сочетается с полезным, это повод для гордости. Жительница Березовского района переехала из Австрии в Беларусь и, наконец-то, почувствовала себя дома, создала с семьей подворье с сотней коз.

Наталья Строк, хозяйка агроусадьбы:

"Беларусь всегда была ко мне добродушна, она дает мне возможность развиваться, это мой личный рост. Да, я мама, да, я жена, но понимаете, есть еще что-то для меня как для личности".

Собственное подворье, любимое дело и место, где чувствуешь себя дома - такая сегодня жизнь Натальи Строк. А ведь еще 6 лет назад она жила в Австрии и лишь мечтала о том, чтобы каждый день принимать желанных гостей. Ее отец - коренной австриец, мама - русская, но родиной Наталья всегда считала Беларусь. Здесь прошло все ее детство, а в 1991-м она на 5 лет уехала в Австрию.

Наталья Строк, хозяйка агроусадьбы:

"Когда в 91-м я испугалась перестройки, то уехала туда вместе со старшей дочкой. Приехала в Австрию, папа с первых дней начал мне объяснять, что Австрия - маленькая страна, она для коренных австрийцев. Я говорю: "Папа, так я тоже почти австрийка". Он отвечает: "Почти не считается".

"Там меня никогда не принимали за свою. Ни один родственник не пригласил меня на свадьбу, хотя ко мне все приходили. С возрастом понимаешь, что это ценно", - отметила Наталья.

С 2015 года Наталья начала разрабатывать проект агроэкопарка с этноплощадкой, "деревенским ВДНХ", как называет его сама хозяйка, а также живым уголком, зоной мастер-классов и доской достижений. Реализацию разбили на пятилетки и приехали в Беларусь. Нашли ту самую деревню Высокое и предложили свой проект. Березовский район поддержал идею и помог с реализацией: выделили участок, работа закипела. В 2020 году семья переехала в Беларусь и принялась за воплощение мечты в жизнь.

Сегодня Наталья каждый день ухаживает за целым подворьем коз, встречает гостей добродушно и с любовью. Ее фирменные блинчики знают многие, именно они возвращают в детство, как у бабушки в деревне. Туристы едут со всех уголков Синеокой, учатся варить сыр, доить коз и наслаждаются природой и козотерапией.

Появление коз на ферме произошло необычным образом. Изначально их планировалось не больше 20, но жизнь распорядилась иначе.

На сегодняшний день в хозяйстве Натальи более сотни коз. Помогает справляться с ними сын Иван (каждый день он доит на пару мамой). Это занимает около трех часов, а результат - от 50 до 70 л свежего молока.

В книге рецептов Натальи 7 видов сыра на любой вкус, чтобы каждый смог выбрать свой, любимый.

Наталья Строк, хозяйка агроусадьбы:

"Ко мне приезжают гости, которые когда-то у бабушки ели клинковый, когда-то в Адыгее ели адыгейский. Я варю, а это порядка 48 часов минимум надо, потом ручной труд, пока ты это приведешь в порядок".

Чтобы дело, которым ты занимаешься, приносило удовольствие, его нужно любить. Животные особенно чувствуют это, а благодаря теплу и добродушию хозяйки это ощущают и гости, которые приезжают сюда. Ведь без человеческого тепла, доброты и отзывчивости не получится сделать по-настоящему хорошо.

Наталья Строк подчеркнула, что для нее агроусадьба - это семья, это дом, это место, где кто-то приезжает поговорить, кто-то попробовать что-то вкусненькое, а кто-то помолчать и заняться козотерапией.

Здесь каждому найдется место. Каждый, кто приезжает в агоусадьбу, сможет отдохнуть душой и телом, почувствовать природу и ее обитателей, насладиться вкусным обедом в компании близких. Ведь заходя сюда, ты уже не гость - ты часть большой семьи. И место этой семьи - здесь, в Беларуси, в маленькой деревушке, которая становится знаменитой благодаря людям. А государство всегда поддержит инициативы и приезжих, и местных. Главное, чтобы каждый чувствовал себя здесь как дома.