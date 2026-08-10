"Дома всегда приятно выступать" - у Дворца спорта состоялся концерт проекта "Настроение - лето"

В Минске на площадке у Дворца спорта состоялся очередной концерт проекта "Настроение - лето". Мероприятие привлекло внимание тысяч жителей и гостей столицы. На сцене выступили белорусские исполнители. Не обошлось и без хедлайнера.

Просто Лера, певица, блогер:

"Выступать в Минске, дома, - это такое событие для меня. Потому что очень редко здесь выступаю. Один раз в год сольник. И вот такие спонтанные мероприятия меня очень радуют. Дома приятно всегда выступать".

Музыкальный фестиваль продлится до конца сентября. Кроме того, каждые выходные горожан ждут кинопоказы под открытым небом, художественные выставки и интерактивные зоны для детей.