"Дома всегда приятно выступать" - у Дворца спорта состоялся концерт проекта "Настроение - лето"
Автор:Редакция news.by
В Минске на площадке у Дворца спорта состоялся очередной концерт проекта "Настроение - лето". Мероприятие привлекло внимание тысяч жителей и гостей столицы. На сцене выступили белорусские исполнители. Не обошлось и без хедлайнера.
Просто Лера, певица, блогер:
"Выступать в Минске, дома, - это такое событие для меня. Потому что очень редко здесь выступаю. Один раз в год сольник. И вот такие спонтанные мероприятия меня очень радуют. Дома приятно всегда выступать".
Музыкальный фестиваль продлится до конца сентября. Кроме того, каждые выходные горожан ждут кинопоказы под открытым небом, художественные выставки и интерактивные зоны для детей.