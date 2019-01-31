Дома со сверхнормативными сроками введут в эксплуатацию в первом полугодии 2019 года

Всего в республике 19 долгостроев. В качестве превентивной меры предлагается разрешить менять сроки строительства по жилым домам не более одного раза. Соответствующие изменения могут внести в правила заключения и исполнения договоров строительного подряда. Всего же в этом году возведут четыре миллиона квадратных метров жилья. Почти четверть для многодетных, более миллиона квадратов - жилье с господдержкой. Увеличатся объемы строительства арендного жилья, а также индивидуальной жилой застройки.



