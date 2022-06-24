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Домачевскую трагедию подробно изучили на Нюрнбергском процессе
Домачевская трагедия была подробно изучена на Нюрнбергском процессе. Акт о фашистских зверствах составили в ноябре 1944 года очевидцы казни - жители Домачево, Леплевки и Кобелки. Некоторые из них присутствовали лично на процессе.
Две жительницы деревни Кобелка, которые наблюдали издалека, как детей везли на расстрел, выступали на этом процессе.
Они подробно описали, кто и как детей увозил на расстрел. И нацистские преступления начались задолго до этого.Известны имена нацистских руководителей Брестского округа, по чьим приказам расстреливались дети, как и имена тех, кто нажимал на курок в том самом лесу.
Фильм АТН "Расстрелянное детство" смотрите здесь.
За что? За что так невзлюбили немцы славянские народы? В чем мы виноваты? В том, что мы русские, белорусы, украинцы? Хотят разбить единство славянских народов. Вы видите, какая обстановка сегодня. Европа уже все. Дети обязаны знать историю!
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