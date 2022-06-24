ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Домачевскую трагедию подробно изучили на Нюрнбергском процессе

Домачевскую трагедию подробно изучили на Нюрнбергском процессе

Домачевская трагедия была подробно изучена на Нюрнбергском процессе. Акт о фашистских зверствах составили в ноябре 1944 года очевидцы казни - жители Домачево, Леплевки и Кобелки. Некоторые из них присутствовали лично на процессе.

Две жительницы деревни Кобелка, которые наблюдали издалека, как детей везли на расстрел, выступали на этом процессе.
Александр Волкович, журналист, писатель

Они подробно описали, кто и как детей увозил на расстрел. И нацистские преступления начались задолго до этого.Известны имена нацистских руководителей Брестского округа, по чьим приказам расстреливались дети, как и имена тех, кто нажимал на курок в том самом лесу.

Фильм АТН "Расстрелянное детство" смотрите здесь.

За что? За что так невзлюбили немцы славянские народы? В чем мы виноваты? В том, что мы русские, белорусы, украинцы? Хотят разбить единство славянских народов. Вы видите, какая обстановка сегодня. Европа уже все. Дети обязаны знать историю!
Виктор Артюшевский, майор в отставке, заслуженный пограничник Беларуси

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все