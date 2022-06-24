Домачевскую трагедию подробно изучили на Нюрнбергском процессе

За что? За что так невзлюбили немцы славянские народы? В чем мы виноваты? В том, что мы русские, белорусы, украинцы? Хотят разбить единство славянских народов. Вы видите, какая обстановка сегодня. Европа уже все. Дети обязаны знать историю!

Виктор Артюшевский, майор в отставке, заслуженный пограничник Беларуси