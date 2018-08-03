Шикарный хвост и гребень на голове... Домашние жар-птицы на частном подворье. У жителя Борисова Григория Авакяна в уличных вольерах живут павлины. Семья начала выращивать необычных птиц пять лет назад. Сейчас птичья семья состоит из пяти особей - парочка белых, парочка разноцветных и маленький павлин. Питаются птицы свежими овощами, травой, а лакомятся ягодами, семечками и кукурузой. Для семьи Авакян выращивание павлинов не работа, а всего лишь увлекательное хобби.