Домашний арсенал оружия изъяли в Барановичах у наркозависимого

Пистолеты, пулеметы, гранаты, патроны, а также средства связи и холодное оружие - такой арсенал изъяли у жителя Барановичей. На 27-летнего молодого человека обратили внимание оперативники во время мониторинга экстремистских чатов. Как сообщают в милиции, одного из пользователей не только идентифицировали, но и нашли у него дома большое количество стрелкового оружия и боеприпасов.