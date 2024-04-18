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Домашний арсенал оружия изъяли в Барановичах у наркозависимого

Пистолеты, пулеметы, гранаты, патроны, а также средства связи и холодное оружие - такой арсенал изъяли у жителя Барановичей. На 27-летнего молодого человека обратили внимание оперативники во время мониторинга экстремистских чатов. Как сообщают в милиции, одного из пользователей не только идентифицировали, но и нашли у него дома большое количество стрелкового оружия и боеприпасов.

Мужчина признался, что занимается черным копательством и коллекционирует оружие. Также известно, что он наркозависим: несколько лет употребляет особо опасное психотропное вещество мефедрон. В настоящее время проводится проверка, назначен ряд экспертиз. Действиям задержанного следователями будет дана правовая оценка.
Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси

Как отметили в МВД, в ведомстве применяется множество форм и методов оперативной работы, в том числе с помощью технических средств и специального программного обеспечения. Все это позволяет идентифицировать злоумышленников.

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