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Домашний бровар - у жителя Воложинского района был изъят самогонный аппарат

Самогонный аппарат и почти полтонны браги изъяли оперативники у жителя Воложинского района.

Домашний бровар на своем приусадебном участке организовал винокур из Ивенецкого сельского совета. Из двух бочек он собрал котел, а в импровизированный чан заливал брагу. Самогонный аппарат был демонтирован и изъят, полуфабрикаты конфискованы. Образцы спиртосодержащей жидкости направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято правовое решение.

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