Домашний бровар - у жителя Воложинского района был изъят самогонный аппарат

Домашний бровар на своем приусадебном участке организовал винокур из Ивенецкого сельского совета. Из двух бочек он собрал котел, а в импровизированный чан заливал брагу. Самогонный аппарат был демонтирован и изъят, полуфабрикаты конфискованы. Образцы спиртосодержащей жидкости направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято правовое решение.