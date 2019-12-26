Домики Деда Мороза открыли двери для маленьких посетителей

Чтобы подарить детям сказку и поздравить с наступающими праздниками, в свой домик приехали Дед Мороз со Снегурочкой. Сказочная усадьба разместилась в парке Горького. Специально к их приезду обновили интерьер апартаментов: украсили ель, развесили гирлянды и детские рисунки. От маленьких посетителей главный волшебник ждет стихотворения, песни либо танцы.

Двери сказочного домика открыл и Дед Мороз в зоопарке. Настоящий сюрприз для маленьких гостей - сундук с подарками.

Познакомиться с Дедом Морозом и получить подарки в столичном зоопарке можно будет до тридцать первого декабря.



