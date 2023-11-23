Домики с подогревом, калорийное меню - обитатели Минского зоопарка готовы встретить зиму

Комфорту теплолюбивых обитателей Минского зоопарка не помешает морозная и снежная погода. Почти всех приматов (за исключением японских макак), а также фламинго, пеликанов, сурикатов и мангустов переселили в зимние "квартиры". А с семейством дикобразов гости зоопарка попрощались до весны: животные обживают домики, недоступные для глаз посетителей. В холода меняется и рацион обитателей зоопарка: увеличиваются порции и калорийность еды.