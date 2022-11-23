Домой возвращаются не все… Как вербуют и что обещают белорусским нелегалам короли табачной мафии из ЕС

Сегодня мессенджеры являются площадкой не только для ведения информационной войны, но и для тайных переговоров. Через них, например, представители теневого табачного бизнеса из ЕС вербуют иностранных рабочих для своих нелегальных мануфактур. Чем заканчиваются такие поездки, рассказали сами очевидцы.

Вот, например, история Юрия (фамилии и лица людей по известным причинам мы не публикуем). Он работал в ЕС на производстве контрафактных сигарет.

Люди из Польши предложили якобы работу, которая подразумевала под собой достаточно легальное производство. Обещали сделать документы, подтверждающие, что действительно ты работаешь по правовым нормам и актам. Но по факту получилось не очень… Оказалось, что производство не очень легальное.

Заманивают, как правило, обещаниями высокой зарплаты в конверте. Впрочем, для Европы это деньги небольшие, а вот для мигранта - да.

О рисках тоже ничего не говорят. Например, о том, что на такие нелегальные производства часто устраивают полицейские облавы, а находящиеся там работники попадают в тюрьму.

А еще людям не выплачивают зарплату. Очень часто, говорят, такое происходит в Польше.

Денег за работу я так и не получил. Поэтому зарекся - в Польшу больше не поеду. Федор, работал в ЕС на производстве контрафактных сигарет

Это еще повезло, что просто не заплатили. А ведь могло бы быть намного хуже…

Самое ценное для сигаретной мафии далеко не люди, а оборудование, которое стоит миллионы. Его вывозят в первую очередь. Работников можно нанять и новых. А ненужных свидетелей - убрать. Кто будет искать пропавшего мигранта?

Методы конспирации, с которыми сталкиваются приезжающие делать контрафакт мигранты, впечатляют. Это практически работа под прикрытием.

"Ни одного босса вы там не увидите. Ребят, которые туда приезжают, встречают "пастухи". Они загружают людей в темный закрытый бус, из которого ничего не видно. Привозят на место, там забирают телефоны. И все! Ты ничего не знаешь, никого не видишь".

"Завозят в цех. Он полностью оборудован - звуконепроницаемая пленка, чтобы звук не шел наружу, фильтры, что не было запаха. Люди там живут и работают. Еду привозят. Никто никуда не выходит. Один человек на связи, который привозит еду и связывается с внешним миром".

"Отбирают все, вплоть до трусов. Дают все их. Свое все складируешь, они увозят. Тебя в закрытом фургоне везут на производство. Сделал свою работу - отвозят обратно в гостиницу".

"Мы сидели в комнате. У нас комната закрыта была. Нас закрывали".