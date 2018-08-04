Дому-музею I съезда РСДРП - 95, а самой исторической встрече - 120! Единственная деревянная постройка в центре Минска является историко-культурной ценностью страны и хранит память о событии, которое перевернуло ход истории. Самый старый музей столицы располагается в восстановленном доме, где в марте 1898 года проходил легендарный съезд социал-демократов. Специально к знаменательным датам накануне состоялось открытие тематической экспозиции. Здесь фотографии, периодические издания, связанные с биографией объекта, а также личные вещи семьи Петра Румянцева, который и предоставил свою гостиную для проведения съезда.