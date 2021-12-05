Дому ветеранов в агрогородке Пудовня Дрибинского района переданы средства гигиены и инвалидная коляска

Благотворительная помощь - средства гигиены, а также инвалидная коляска - передана Дому ветеранов в агрогородке Пудовня Дрибинского района. Здесь проживают 56 человек со всей области. Одинокие пенсионеры и те, кто остался без попечения родных, но они окружены заботой и вниманием. Подарки передали руководство Могилевского института МВД, а также курсанты.

Сладкие подарки и велосипеды переданы Могилевским институтом МВД многодетной семье Жуковых - из этого же агрогородка. Здесь воспитываются восемь ребят.