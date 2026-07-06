Домжерицы - точка роста: как в Лепельском районе преображают сельскую инфраструктуру

Развитие глубинки - один из приоритетов Беларуси. Важно создать условия для перспективных кадров - тех, кто отвечает за здоровье, образование, развитие производства, ведь именно от них зависит будущее деревень и агрогородков.

В Домжерицах Лепелького района, где расположен административный центр Березинского биосферного заповедника, ставку делают не только на удобство туристов, но и на комфорт своих жителей.

Начальник отдела туризма Березинского биосферного заповедника Дарья Ранковская отвечает за комфорт туристов, а их здесь много не только в летний сезон. Пришла молодым специалистом и решила остаться. Условия труда, карьерный рост, решение жилищного вопроса - все, что нужно для жизни, нашла в белорусской глубинке.

"Здесь есть чем заняться в свободное от работы время. Я ранее жила здесь в общежитии, недавно получила арендное жилье и вот уже переехала в новую квартиру, которую тоже построили недавно", - поделилась Дарья Ранковская.

Деревню развивают комплексно, чтобы привлекала не только красивой картинкой, но и было комфортно жить. В Домжерицах даже построили дома для сотрудников заповедника (многие из них переехали из городов). Именно квадратные метры и сопутствующая инфраструктура стали весомым аргументом при выборе места для жизни.

В шаговой доступности детский сад, школа, для занятий спортом есть стадион, ведь жизнь в деревне должна быть комфортной. Именно поэтому такое большое внимание в Домжерицах уделяется современной инфраструктуре.

Анатолий Янковский, председатель Домжерицкого сельисполкома:

"Очень большая работа проведена - полностью по деревне положили асфальт, везде сделали капитальные ремонты, построили 24-квартирный дом, есть малый парк, большой парк. Везде у нас проложены тропиночные дорожки, везде можно гулять, молодежь у нас задерживается, работа хорошая".

Среди обновленных объектов - местный ФАП: отремонтировали здание, закупили новое оборудование. Для комфорта семей по всей деревне установили игровые площадки, ведь здесь заинтересованы, чтобы в Домжерицах всегда был слышен смех малышей.

Воспитатель Домжерицкого детского сада Лепельского района Анастасия Очеповская тоже выбрала жизнь в глубинке. И вот ее профессиональный взгляд: говорит, здесь есть все, чтобы работать и растить детей.

"Здесь очень много молодежи. Очень интересная инфраструктура деревни. Проходят различные мероприятия. Красивая природа, свежий воздух, что еще нужно?" - отметила Анастасия Очеповская.

Рабочие места дает и высокотехнологичное деревообрабатывающее производство. Цеха модернизировали, и теперь ассортимент продукции значительно расширился. Садовые беседки, качели, мебель - все сделано руками местных жителей, которые заинтересованы в развитии своей деревни.

Мария Петрашко, заместитель директора Березинского биосферного заповедника:

"Сейчас идет строительство ФОКа, то есть на территории Домжериц еще будет спортивный клуб. Недавно у нас появился СПА-комплекс с сауной, хамамом и бассейном. Можно провести семейный отдых уютно и комфортно, также у нас есть экотропа, велотреки".

Сейчас в Березинском биосферном заповеднике разгар туристического сезона, много зарубежных гостей, которые впечатлены не только порядком, но и заботой государства о своих людях.