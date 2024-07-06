Донецк продолжает быть городом миллиона роз - Волошин

В Донецке у людей огромная любовь к своей земле, обязательно должны цвести розы, несмотря на ежедневные прилеты. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказал сенатор Совета Федерации Федерального собрания России от ДНР Александр Волошин.

"Прилетело, что-то разбомбили, что-то разбросало. Мгновенно туда выезжают службы, все это убирают. Обязательно, чтобы цвели розы. Это вот какая-то принципиальная позиция, за которую борются все службы, - рассказал Александр Волошин. - Город миллиона роз ухоженный. Конечно, многое нужно восстановить. И все программы по восстановлению уже подготовлены".

Сенатор отметил, что стало полегче, когда выбили ВСУ из Авдеевки. "Безусловно, будем отодвигать противника и восстанавливать нашу прекрасную землю", - уверен он.