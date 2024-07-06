3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Донецк продолжает быть городом миллиона роз - Волошин
В Донецке у людей огромная любовь к своей земле, обязательно должны цвести розы, несмотря на ежедневные прилеты. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказал сенатор Совета Федерации Федерального собрания России от ДНР Александр Волошин.
"Прилетело, что-то разбомбили, что-то разбросало. Мгновенно туда выезжают службы, все это убирают. Обязательно, чтобы цвели розы. Это вот какая-то принципиальная позиция, за которую борются все службы, - рассказал Александр Волошин. - Город миллиона роз ухоженный. Конечно, многое нужно восстановить. И все программы по восстановлению уже подготовлены".
Сенатор отметил, что стало полегче, когда выбили ВСУ из Авдеевки. "Безусловно, будем отодвигать противника и восстанавливать нашу прекрасную землю", - уверен он.
Смотрите "Актуальное интервью" ЗДЕСЬ
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов