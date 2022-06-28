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Донор милосердия: белорусский опыт оказания помощи беженцам и мигрантам
Беларусь стала донором милосердия, примером гуманного отношения к людям вне зависимости от места рождения, паспорта и религии. Ситуация осенью прошлого года на белорусско-польской границе это доказала.
Сегодня в Минске обсудили опыт по реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с массовым пребыванием мигрантов. К разговору подключились Белорусский Красный Крест, представители МВД, Госпогранкомитета, Минздрава. Звучали и предложения, как при необходимости улучшить работу при подобных ЧС.
Работа волонтеров с сохранением зарплат по основному месту работы
Как отметил генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, таких волонтеров по стране не много - всего около 200 человек. На белорусско-украинской границе по решению губернатора Гомельской области волонтеры в самые пиковые дни работали с сохранением зарплаты по основному месту занятости.
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