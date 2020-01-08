Донорство на безвозмездной основе развивают в Минской области

Подарить шанс на спасение жизни. Организацию сдачи донорской крови на безвозмездной основе развивают в Минской области. Волонтерский отряд "Милосердие" действует на базе Слуцкого государственного медицинского колледжа. Они сотрудничают с местной станцией переливания крови. С каждым месяцем ряды волонтеров пополняются. Только в прошлом году кровь сдали более 70 человек. Перед сдачей крови с каждым донором проводят учебные занятия, тренинги и конференции.



