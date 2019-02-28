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Допинг-контролю на II Европейских играх подвергнутся все виды спорта без исключения
До старта II Европейских игр осталось 113 дней. Международный форум в Минске пройдет под девизом "За чистый спорт". Как стало известно, допинг-контролю на первенстве подвергнутся все виды спорта без исключения.Под обязательную проверку попадут победители и призеры соревнований, а также спортсмены, которые будут определены с помощью жребия. Особое внимание видам спорта, которые часто замешаны в допинг-скандалах, - легкой атлетике, велоспорту, видам борьбы. Анализироваться допинг-пробы по требованиям Европейских олимпийских комитетов будут в австрийской лаборатории. В состав международной команды, которая обеспечит допинг-контроль на II Европейских играх, вошли 10 белорусских и 30 иностранных допинг-офицеров.Всего на эту должность претендовали более 70 специалистов из 20 стран.
Пункты допинг-контроля будут оборудованы на каждом спортивном объекте и в деревне. А храниться взятые анализы - в течение 10 лет.
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