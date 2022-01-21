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Дополнения и изменения в Основной закон обсудили в Кировском и Бобруйском районах

Права и обязанности граждан, гарантии, которыми дополнится новая Конституция, - о важных изменениях в проект главного закона страны шла речь на диалоговых площадках с активами сразу нескольких районов: Кировского и Бобруйского. За эти годы они получили огромный скачок в развитии, в том числе в сельском хозяйстве. Реализован ряд культурных проектов: в стадии масштабной реставрации дворцово-парковый комплекс в Жиличах. Шла речь о сохранении духовного наследия, исторической памяти и, конечно, здоровом образе жизни.


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Каждый гражданин априори должен беречь свое здоровье, заботиться о своем здоровье и следовать тем рекомендациям, которые сегодня являются общепризнанными. Это [значит] не только вакцинироваться в условиях пандемии (когда медики настойчиво рекомендуют это делать, просят это делать, подчеркиваю: просят, не заставляют), но также и вести здоровый образ жизни.
Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова


Диалоговые площадки по обсуждению изменений и дополнений Основного закона проходят по всей стране. Работают также общественные приемные. Республиканский референдум, напомним, назначен на 27 февраля.


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