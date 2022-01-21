Дополнения и изменения в Основной закон обсудили в Кировском и Бобруйском районах

Каждый гражданин априори должен беречь свое здоровье, заботиться о своем здоровье и следовать тем рекомендациям, которые сегодня являются общепризнанными. Это [значит] не только вакцинироваться в условиях пандемии (когда медики настойчиво рекомендуют это делать, просят это делать, подчеркиваю: просят, не заставляют), но также и вести здоровый образ жизни.

Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова