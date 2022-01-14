Дополнения и изменения в Основной закон страны с коллективом Беларусбанка обсудил Виктор Ананич

На основе исторических традиций строить суверенное государство - это очень важно для каждого из нас. Стратегически определен государством курс на сохранение исторических традиций нашей родины. Ведь для каждого белоруса то, что коснулось его семьи, его близких во время Великой Отечественной войны - очень важно. И быть Иваном не помнящим родства - это кощунство.

Александр Бабицкий, председатель объединенной профсоюзной организации банка