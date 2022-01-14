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Дополнения и изменения в Основной закон страны с коллективом Беларусбанка обсудил Виктор Ананич
На диалоговой площадке в Беларусбанке сегодня говорили об исторической памяти и сохранении традиционных ценностей в стратегическом курсе страны. Дополнения и изменения в Основной закон с трудовым коллективом банка обсудил член Совета Республики Виктор Ананич. Сегодня нельзя допустить искажения исторической правды, поэтому в новой редакции Конституции важно закрепить эти положения.
На основе исторических традиций строить суверенное государство - это очень важно для каждого из нас. Стратегически определен государством курс на сохранение исторических традиций нашей родины. Ведь для каждого белоруса то, что коснулось его семьи, его близких во время Великой Отечественной войны - очень важно. И быть Иваном не помнящим родства - это кощунство.
Напомним, предложения можно направить в Национальный центр правовой информации. Работает также формат электронных общественных приемных.
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