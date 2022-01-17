Дополнить Конституцию Беларуси может каждый - предложения внесли более 7 тыс. граждан

Отстаивать свой суверенитет - задача и главного закона страны, проект которого сейчас активно обсуждается в обществе. Социальные гарантии, семейные ценности и сохранение исторической памяти. Новая Конституция станет самым народным проектом в истории независимой Беларуси. Диалоговые площадки проходят по всей стране - для граждан это не только возможность узнать больше о новой редакции Основного закона, но и шанс дополнить его собственными инициативами.

Также свои предложения можно адресовать в Национальный центр правовой информации или обратиться в общественную приемную при Совете Республики. Николай Скинтиян продолжит тему.

Погранзастава "Усохская Буда" - до границы с Украиной всего два километра. Пограничник Павел Исаенко уверен, что прививать чувство патриотизма к Родине нужно со школьной скамьи. Об этом сегодня говорили и в части. На диалоговой площадке сослуживцы инициативу поддержали.

На примере своей семьи я могу сказать, что мои прадеды прошли Великую Отечественную войну, победили фашизм, я считаю, что фашизму нет места на нашей земле. Важно, чтобы в каждом поколении белорусов жил патриотизм". Павел Исаенко, командир 3-го отделения технических средств охраны границы погранзаставы "Усохская Буда"





Молодое поколение, поколение, которое более чем ответственно за безопасность нашей страны. Очень важно услышать их мнение и предложения, чтобы можно было включить их в обсуждение нашей комиссии. Александр Машкаров, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Особая роль в воспитании подрастающего поколения отводится педагогу. Поэтому и определяющая роль учителя в жизни школьника должна быть закреплена конституционно. Такое мнение сегодня высказали педагоги школы № 19 г. Гомеля.

Мы являемся теми людьми, которые должны сформировать мировоззрение, политический взгляд, правильное отношение к ситуации и к обществу в целом у подрастающего поколения. Татьяна Фролова, учительница СШ № 19 г. Гомеля

Еще недавно ее предложение было одним из тысяч. Теперь официально опубликовано в проекте изменений Конституции. Светлана Цюга - ученый. Пишет диссертацию о правовом статусе участников избирательного процесса. Уверена, что в принятии значимых для страны изменений важно услышать мнение каждого.

Мной было предложено в комиссию изменить требования к кандидатам в президенты, чтобы президентом смог стать гражданин, проживающий на территории РБ не менее 25 лет. Это период становления социального человека, он имеет уже необходимое образование, необходимый ресурс, который он может использовать, находясь в этой должности. Светлана Цюга, старший преподаватель кафедры Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина

Люди хотят тех изменений, которые мы сегодня обсуждаем действительно. Потому что веление времени сегодня говорит о том, что эти изменения нужны. Патриотизм, забота, здоровье - вопросы, которые задаются о Всебелорусском народном собрании. Леонид Брич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Во всенародную дискуссию включилось и духовенство. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с представителями Белорусской православной церкви. Все предложения - их около 10 - основаны на обращениях граждан и общественных объединений. Прежде всего, это сохранение духовно-нравственных ценностей, защита семьи.

Красной линией там идет семейная тематика - защита традиционных ценностей, культуры нашего народа, делается акцент на том, что существует определенная историческая преемственность, у нас очень богатая история. И, конечно же, те традиции и ценности, которые были сформированы в течение тысячелетий, конечно, они должны в той или иной степени отражены в Конституции. Игорь Васько, председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви

Тема сохранения исторической памяти сегодня стала основной в обсуждении нового проекта Конституции председателем Палаты представителей Владимира Андрейченко с коллективом "Полоцк-Стекловолокно". Люди выступили за сохранение белорусской модели государственности и ценят в ней надежную защиту своих интересов.

Люди даже предлагают, чтобы мы записали в Конституцию, чтобы каждый гражданин республики знал свою историю, защищал. Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Более 7 тысяч откликов уже поступило от белорусов на проект Конституции. Активно включились в работу регионы и столица. Такое масштабное обсуждение позволяет оценить, насколько верный путь выбран для дальнейшего развития Беларуси.

Наряду с публичным обсуждением идет оценка того, что уже сделано. А сделано очень много, ведь работа над Конституцией практически год уже идет. Мы должны вспомнить диалоговые площадки, которые прошли. Надо вспомнить работу Конституционной комиссии, которая не завершена. Поэтому интерес очень большой, и он помогает нам всем, кто задействован в этом процессе, еще раз посмотреть, что же все-таки в окончательный проект должно войти. Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси

Ни одна инициатива не останется без внимания. Одновременно с диалоговыми площадками трижды в неделю работают общественные приемные Совета Республики. Высказать свои предложения по проекту Основного закона можно по предварительной записи.