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Дополнить Конституцию Беларуси может каждый - предложения внесли более 7 тыс. граждан
Отстаивать свой суверенитет - задача и главного закона страны, проект которого сейчас активно обсуждается в обществе. Социальные гарантии, семейные ценности и сохранение исторической памяти. Новая Конституция станет самым народным проектом в истории независимой Беларуси. Диалоговые площадки проходят по всей стране - для граждан это не только возможность узнать больше о новой редакции Основного закона, но и шанс дополнить его собственными инициативами.
Также свои предложения можно адресовать в Национальный центр правовой информации или обратиться в общественную приемную при Совете Республики. Николай Скинтиян продолжит тему.
Погранзастава "Усохская Буда" - до границы с Украиной всего два километра. Пограничник Павел Исаенко уверен, что прививать чувство патриотизма к Родине нужно со школьной скамьи. Об этом сегодня говорили и в части. На диалоговой площадке сослуживцы инициативу поддержали.
На примере своей семьи я могу сказать, что мои прадеды прошли Великую Отечественную войну, победили фашизм, я считаю, что фашизму нет места на нашей земле. Важно, чтобы в каждом поколении белорусов жил патриотизм".
Молодое поколение, поколение, которое более чем ответственно за безопасность нашей страны. Очень важно услышать их мнение и предложения, чтобы можно было включить их в обсуждение нашей комиссии.
Особая роль в воспитании подрастающего поколения отводится педагогу. Поэтому и определяющая роль учителя в жизни школьника должна быть закреплена конституционно. Такое мнение сегодня высказали педагоги школы № 19 г. Гомеля.
Мы являемся теми людьми, которые должны сформировать мировоззрение, политический взгляд, правильное отношение к ситуации и к обществу в целом у подрастающего поколения.
Еще недавно ее предложение было одним из тысяч. Теперь официально опубликовано в проекте изменений Конституции. Светлана Цюга - ученый. Пишет диссертацию о правовом статусе участников избирательного процесса. Уверена, что в принятии значимых для страны изменений важно услышать мнение каждого.
Мной было предложено в комиссию изменить требования к кандидатам в президенты, чтобы президентом смог стать гражданин, проживающий на территории РБ не менее 25 лет. Это период становления социального человека, он имеет уже необходимое образование, необходимый ресурс, который он может использовать, находясь в этой должности.
Люди хотят тех изменений, которые мы сегодня обсуждаем действительно. Потому что веление времени сегодня говорит о том, что эти изменения нужны. Патриотизм, забота, здоровье - вопросы, которые задаются о Всебелорусском народном собрании.
Во всенародную дискуссию включилось и духовенство. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с представителями Белорусской православной церкви. Все предложения - их около 10 - основаны на обращениях граждан и общественных объединений. Прежде всего, это сохранение духовно-нравственных ценностей, защита семьи.
Красной линией там идет семейная тематика - защита традиционных ценностей, культуры нашего народа, делается акцент на том, что существует определенная историческая преемственность, у нас очень богатая история. И, конечно же, те традиции и ценности, которые были сформированы в течение тысячелетий, конечно, они должны в той или иной степени отражены в Конституции.
Тема сохранения исторической памяти сегодня стала основной в обсуждении нового проекта Конституции председателем Палаты представителей Владимира Андрейченко с коллективом "Полоцк-Стекловолокно". Люди выступили за сохранение белорусской модели государственности и ценят в ней надежную защиту своих интересов.
Люди даже предлагают, чтобы мы записали в Конституцию, чтобы каждый гражданин республики знал свою историю, защищал.
Более 7 тысяч откликов уже поступило от белорусов на проект Конституции. Активно включились в работу регионы и столица. Такое масштабное обсуждение позволяет оценить, насколько верный путь выбран для дальнейшего развития Беларуси.
Наряду с публичным обсуждением идет оценка того, что уже сделано. А сделано очень много, ведь работа над Конституцией практически год уже идет. Мы должны вспомнить диалоговые площадки, которые прошли. Надо вспомнить работу Конституционной комиссии, которая не завершена. Поэтому интерес очень большой, и он помогает нам всем, кто задействован в этом процессе, еще раз посмотреть, что же все-таки в окончательный проект должно войти.
Ни одна инициатива не останется без внимания. Одновременно с диалоговыми площадками трижды в неделю работают общественные приемные Совета Республики. Высказать свои предложения по проекту Основного закона можно по предварительной записи.
Поучаствовать в создании новой Конституции Беларуси может практически каждый житель нашей страны. Однако эксперты рекомендуют поторопиться. Внести предложения можно до выхода указа Президента о назначении референдума - времени осталось не так много.
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