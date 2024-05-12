Дополнительные автобусы до минских кладбищ запустили к Радунице

До минских кладбищ к Радунице запустили дополнительные автобусы. Маршруты организованы до 14 мая включительно.

Во вторник на парковку при кладбищах можно будет заехать бесплатно. Схема проезда автотранспорта и информация о работе автобусов есть на сайте специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания в разделе "Полезная информация".

Как сообщается, дополнительный пассажирский транспорт будет ходить до кладбищ "Северное", "Колодищи", "Западное", "Чижовское", "Михановичи" и "Лесное". Там можно будет приобрести цветы, лампады, декоративный щебень и другие виды ритуальной продукции.