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Дополнительные автобусы до минских кладбищ запустили к Радунице
До минских кладбищ к Радунице запустили дополнительные автобусы. Маршруты организованы до 14 мая включительно.
Во вторник на парковку при кладбищах можно будет заехать бесплатно. Схема проезда автотранспорта и информация о работе автобусов есть на сайте специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания в разделе "Полезная информация".
Как сообщается, дополнительный пассажирский транспорт будет ходить до кладбищ "Северное", "Колодищи", "Западное", "Чижовское", "Михановичи" и "Лесное". Там можно будет приобрести цветы, лампады, декоративный щебень и другие виды ритуальной продукции.
На месте также будут работать специалисты для консультирования по вопросам установки и ремонта надмогильных сооружений.
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