Дополнительные поезда будут курсировать на новогодние праздники с 25 декабря по 11 января

Дополнительные поезда на новогодние праздники и Рождество в расписании Белорусской железной дороги. С 25 декабря по 11 января дополнительные составы будут курсировать из Минска по наиболее востребованным маршрутам. Среди них Гомель, Брест, Пинск, Мозырь. Продажа билетов на межрегиональные линии начинается за 45 суток до отправления, поэтому уже сейчас можно заранее приобрести билет.